EDICOLA TS – Juve, ultima chiamata: i bianconeri non possono più concedersi passi falsi

"Juve, ultima chiamata: 'Obbligati a vincere'". Recita così il titolo della copertina di Tuttosport di sabato 30 ottobre 2021 in merito alle parole di Agnelli. "Stasera a Verona per ripartire: i bianconeri non possono più concedersi passi falsi. Ieri Assemblea degli Azionisti e CdA, Agnelli: 'Dal Covid danni rilevanti, ma il nostro dogma non cambia, dobbiamo arrivare primi in ogni competizione". In taglio alto si parla di Torino mentre di spalla focus sul campionato e su Atalanta-Lazio.