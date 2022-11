EDICOLA CDS – Kessié si è offerto all’Inter. La Juve rischia: si teme la penalizzazione

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola mercoledì 30 novembre: si parla anche di Franck Kessié in chiave Inter

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola mercoledì 30 novembre: grande spazio al terremoto Juve e ai Mondiali, ma non solo. In taglio basso si parla anche di Inter. "Kessié, mossa a sorpresa: si è offerto all'Inter", si legge in merito al mercato dei nerazzurri. Per quanto riguarda i bianconeri invece, ecco quanto evidenziato dal quotidiano: "La Juve rischia. Falso in bilancio, nuova inchiesta Figc: si teme la penalizzazione".