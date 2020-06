Si torna a parlare del possibile trasferimento di Lautaro Martinez al Barcellona sulle prime pagine dei quotidiani spagnoli in edicola nelle prossime ore. In particolare, Marca titola: “Inter e Barcellona si impantanano per Lautaro. Trattativa congelata per mancato accordo. E il Real Madrid torna a chiederlo“.

(Fonte: Marca)