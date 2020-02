Come ha riassunto TuttoSport l’ultima giornata di campionato? Il titolo principale è dedicato come sempre alla Juventus e a Ronaldo: “50, non si ferma più. Doppietta su rigore, a segno per la nona partita consecutiva. E’ a quota cinquanta gol con la maglia della Juventus. Ma Commisso è furioso”. Sulla vittoria dei nerazzurri alla Dacia Arena si legge: “L’Inter ride con Lukaku. Lazio e Ciro spettacolo. Le inseguitrici non mollano”.