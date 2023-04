EDICOLA TS – Alla fine paga solo Lukaku. L’Inter si muove su Pereyra a zero

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

Spazio anche ad uno specchietto sull'Inter, sulla prima pagina di TuttoSport in edicola domani mattina. Dalla conferma alla squalifica di Lukaku verso la gara con la Juventus di Coppa Italia, al mercato. "Alla fine paga solo Lukaku", si legge. E ancora: "Pereyra a zero, l'Inter si muove. Il Tucu in scadenza con l'Udinese", a proposito di una possibile pista di mercato da seguire nelle prossime settimane.