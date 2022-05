Si parla anche di Inter sulla prima pagina di Tuttosport in edicola mercoledì 18 maggio. "Inter: Asllani in pole come vice Brozovic"

Alessandro Cosattini

Si parla anche di Inter sulla prima pagina di Tuttosport in edicola mercoledì 18 maggio. "Inter: Asllani in pole come vice Brozovic. Porte chiuse a Paredes e Pjanic, si punta su un giovane: il preferito è la rivelazione dell'Empoli", si legge in particolare sul mercato dei nerazzurri. Spazio anche al mercato della Juve con il blitz per Pogba e a quello del Milan.

EDICOLA TS – Inter, Asllani in pole come vice Brozovic. Porte chiuse a due nomi