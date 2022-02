EDICOLA TS – Inter: Bremer. In difesa è la prima scelta se parte de Vrij

Sull'edizione di Tuttosport di mercoledì 2 febbraio si parla anche della pista Bremer per le difesa dell'Inter in estate

Apre con le parole di Dusan Vlahovic l'edizione di Tuttosport di mercoledì 2 febbraio. Spazio alla pista Zaniolo-Juve in taglio alto, ma c'è spazio anche per il mercato dell'Inter: "Inter: Bremer. In difesa il granata è la prima scelta se parte de Vrij", si legge.