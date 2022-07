EDICOLA TS – Bremer, la Juve ci prova ancora. Dybala dirotta su Mou

La prima pagina di Tuttosport di lunedì 18 luglio apre con il trasferimento di De Ligt dalla Juventus al Bayern Monaco, che scatena anche nuovi scenari di mercato: "Bremer, la Juve ci prova ancora. Dalla cessione le risorse per il brasiliano del Toro. Oggi incontro Cairo-Marotta: se la proposta non soddisfa, strada aperta per i bianconeri". Spazio anche per il futuro di Paulo Dybala. "Dybala dirotta su Mou. Stanco di aspettare l'Inter, Paulo sta cedendo al pressing del tecnico giallorosso".