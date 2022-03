C'è spazio anche per l'Inter e in particolare per Brozovic sulla prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 16 marzo

Alessandro Cosattini

C'è spazio anche per l'Inter e in particolare per Marcelo Brozovic sulla prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 16 marzo. "Brozo sì: niente Real per il croato che rinnova con l'Inter", si legge. "La Juve se la gioca in 14", si legge in riferimento agli ottavi di finale di ritorno dei bianconeri col Villarreal. Spazio poi al Torino di Juric e al caso Kessié nel Milan.

EDICOLA TS – Brozo sì: niente Real per il croato che rinnova con l’Inter