EDICOLA TS – L’Antitrust bastona la Figc. E Buffon è pronto a lasciare!

Non c'è spazio per il mercato dell'Inter sulla prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 2 luglio. L'apertura è dedicata alla Juventus e in particolare a Szczesny, in taglio alto spazio a tennis e Formula 1, in taglio basso al mercato del Torino e agli Europei. Di spalla, alla Nazionale. "L'Antitrust bastona la Figc. E Buffon è pronto a lasciare!", si legge.