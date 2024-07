Ausilio: “La verità su Carboni, Oristanio e Dumfries. E la sorpresa di cui parla Marotta…”

Non hai mai nominato Martinez.

“Perché Lautaro sta facendo una grandissima stagione. L’altro ancora non è un giocatore dell’Inter, c’è in corso una negoziazione, stiamo parlando col Genoa, ci sono lui e altri profili attenzionati. Visite mediche? Ci sono ancora cose di cui stiamo discutendo, non mi piace dare delle date delle previsioni, quando e se mai si chiuderà, si definirà. Ma stiamo ancora discutendo su qualcosa”.

Il rinnovo di Dumfries?

“C’è una verità in quel che ha detto: sia noi che lui vorremmo trovare un accordo per un nuovo contratto. Scade nel 2025, l’idea è di allungarlo e migliorarlo, trovando una soluzione che vada bene a tutti. A volte viene sottovalutato, ha dato un grande contributo all’Inter e ha sempre accettato tutte le scelte con grande professionalità”.

Il rinnovo di Inzaghi?

“Mi sono già visto col mister, siamo stati insieme qualche giorno, due giorni. È qui vicino so. È andata bene, abbiamo parlato di tante cose, della squadra, del pre-campionato, tutte le cose che fanno un ds e un allenatore. Il suo rinnovo arriverà, se tra una settimana, 20 giorni o un mese… Arriverà, come l’anno scorso, speriamo con gli stessi risultati”.

V. Carboni e Oristanio e chi torna?

“Su loro due sono in corso valutazioni, siamo orientati a dar fuori Oristanio, poi vediamo la formula. Venezia e Cagliari? Ci sono altre due squadre di Serie A e anche all’estero, è importante, l’ultimo dei problemi è dove mandarlo, stiamo valutando dove mandarlo. Su Carboni aspettiamo finisca la Copa America, si deve divertire e se la deve godere, siamo contenti e sbirciamo le partite, insieme a lui e alla famiglia quando tornerà si discuterà insieme. Non escludo anche quella di restare con noi, certo”.

Inter ancora favorita?

“Non è che l’Inter è favorita, c’è un grande equivoco: l’Inter come altre quattro o cinque squadre è lì, se dopo lo scudetto parlo di qualificazione in Champions divento ridicolo. Non vuol dire che vinceremo ancora, ma faremo di tutto per essere lì, è il pensiero anche di chi non lo dichiara questo. Siamo i campioni in carica e ci riproveremo, favoriti non esistono, ogni campionato ha una storia a sé”.

Tra Juve e Napoli chi può essere più pronta?

“Loro come Milan e Atalanta, ma magari anche la Roma, queste società, al di là del mercato che stanno impostando e gli allenatori, cercheranno di far di tutto per vincere il campionato. Qualcuno lo dirà, qualcuno no, ma ci divertiremo”.