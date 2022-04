La prima pagine di Tuttosport in edicola mercoledì 13 aprile: viaggio di mercato in Spagna per il ds nerazzurro

Fabio Alampi

La prima pagina di Tuttosport in edicola mercoledì 13 aprile parla di un blitz Inter a Madrid, con il ds Piero Ausilio pronto a mettersi in azione per Ceballos e Jovic. Spazio anche al caso plusvalenze e ai tanti prestiti in procinto di terminare al termine della stagione.

EDICOLA TS – Ceballos e Jovic, blitz Inter: Ausilio a Madrid