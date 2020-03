La prima pagina di Tuttosport di domenica 29 marzo apre con la decisione della Juventus, in accordo con i suoi tesserati, di tagliarsi il proprio stipendio a causa dell’inattività. Spazio in taglio basso anche per il mercato: “Che affari con gli scambi! La rivoluzione del mercato: Icardi si avvicina a CR7”.