EDICOLA TS – Che Inter! Nerazzurri dilagano a Roma e sono secondi

Spazio ai risultati del sabato di Serie A, in attesa delle altre gare, sulla prima pagina di TuttoSport in edicola domani mattina. "Che Dea! Che Inter! L'Atalanta ribalta il Napoli, centra la quinta vittoria di file e consente al Milan di schizzare in vetta mentre l'Inter dilaga a Roma ed è seconda. Corsa scudetto entusiasmante: 4 squadre in 4 punti", si legge.