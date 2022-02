EDICOLA TS – Milan e Inter al bivio: ripartenza dal derby

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola domenica 27 febbraio: spazio anche per l'Inter in vista del derby

Alessandro Cosattini

L'edizione odierna di Tuttosport mette in primo piano la risalita della Juventus: in primissimo piano c'è la frase "Io ci credo" con la foto di Dusan Vlahovic sullo sfondo. Nel taglio alto, spazio alla situazione russo-ucraina, con la scelta della Polonia di Szczesny: "Fuori la Russia dai Mondiali". "Milan e Inter al bivio, ripartenza dal derby", si legge di spalla.

