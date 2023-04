EDICOLA TS – Dimarco gol, Inter in finale. Allegri, che pena

L'Inter è in finale di Coppa Italia per la seconda volta consecutiva. Il gol di Federico Dimarco, sottolineato anche da TuttoSport in prima pagina, ha spalancato le porte dell'ultimo atto della competizione alla squadra di Simone Inzaghi. Eliminata la Juventus, finita nel mirino del quotidiano torinese: non convince per nulla il gioco voluto da Massimiliano Allegri.