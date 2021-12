EDICOLA TS – Inter-Torino, Dimarco: “Juric e Inzaghi che maestri”

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola martedì 21 dicembre: spazio alle parole dell'esterno mancino dell'Inter

"Dove vai Dybala?", si legge a centro pagina su Tuttosport. Out per infortunio, l'argentino non ha ancora firmato il rinnovo di contratto. Dimarco: "Juric e Simone che maestri", sono le parole del giocatore dell'Inter verso la sfida contro il Torino. Si parla poi del mercato del Torino e degli episodi arbitrali del weekend.