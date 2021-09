EDICOLA TS – Dzeko, notte da Lukaku contro Vlahovic. Napoli primo, Juve a -10

Ecco la prima pagina del quotidiano in edicola martedì 21 settembre: si parla anche dell'Inter di Simone Inzaghi

"E questi vogliono giocare nella Juve!", è il virgolettato con cui apre Tuttosport martedì 21 settembre. Bianconeri a -10 dal Napoli di Spalletti, che ha vinto 4-0 a Udine ed è primo in classifica in solitaria. Di spalla, spazio anche per l'Inter, che domani giocherà contro la Fiorentina: "Dzeko, notte da Lukaku contro Vlahovic", si legge.