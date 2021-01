La prima pagina di Tuttosport di mercoledì 13 gennaio apre con l’asse di mercato tra la Juventus e il Genoa. Spazio di spalla anche all’Inter e all’impegno delle 15 di Coppa Italia: “Fiorentina-Inter, c’è Eriksen in regia. Suning-BC, avanti tutta! Conte prova il danese davanti alla difesa, la trattativa per la società accelera: in ballo più del 51%”, si legge.