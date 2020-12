Spazio al verdetto di Roma-Torino e all’ormai imminente ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic nel Milan, sulla prima pagina di TuttoSport in edicola domani mattina. “Inter, arrivo io!”, il messaggio che idealmente lo svedese ha rivolto ai nerazzurri che inseguono i rossoneri in classifica. “Oggi test decisivo per il Sassuolo. Zlatan freme: vuole tenere il Milan davanti e fermare la rimonta nerazzurra”, si legge.