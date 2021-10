EDICOLA TS – Inter, Inzaghi chiede rinforzi: in difesa a gennaio c’è Izzo

La prima pagina del quotidiano sportivo in edicola domenica 10 ottobre: si parla anche di Inter e di un nome nuovo sul mercato

C'è Dusan Vlahovic protagonista nella prima pagina di Tuttosport in edicola domenica 10 ottobre. "Vlahovic, Premier o Juve", si legge. In taglio alto spazio all'Italia di Roberto Mancini, di spalla invece c'è un nome nuovo per l'Inter: quello di Armando Izzo. "In difesa a gennaio c'è Izzo", si legge per i nerazzurri.