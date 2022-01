EDICOLA TS – Inter, Kostic e Luiz Felipe! Toni: “Juve, prendi Icardi”

Ecco la prima pagina del quotidiano in edicola lunedì 3 gennaio: si parla anche dell'Inter di Simone Inzaghi

"Juve, prendi Icardi". Parola di Luca Toni a Tuttosport, in edicola lunedì 3 gennaio. Si parla anche di Inter e in particolare di mercato: "Kostic e Luiz Felipe", si legge in relazione alle mosse nerazzurre. Spazio anche alle strategie di Torino e Atalanta.