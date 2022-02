EDICOLA TS – Peccato! 0-2, all’Inter non basta una grande partita con il Liverpool

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola giovedì 17 febbraio: si parla soprattutto di Inter-Liverpool

“Peccato!”. Apre così Tuttosport in edicola giovedì 17 febbraio, in merito allo 0-2 in Champions League tra Inter e Liverpool. Spazio in taglio basso a Napoli, Atalanta e Lazio impegnate in Europa League. In taglio alto invece “Vlahovic come Ibra. Gallo, fai come Sofia”. Si parla infatti di Juve-Toro, in programma venerdì alle 20.45.