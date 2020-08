In taglio alto, sulla prima pagina di Tuttosport di domenica 22 agosto, spazio anche per il futuro della panchina dell’Inter: “Inter, Max è pronto! Martedì l’incontro fra Zhang e Conte per il divorzio: frattura insanabile, l’unica strada è la risoluzione del contratto. Allegri si prepara alla staffetta, come nel 2014 alla Juve”.