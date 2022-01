EDICOLA TS – Special Juve! Inter, 8ª meraviglia e lotta scudetto avvincente

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola lunedì 10 gennaio: si parla anche dell'Inter di Inzaghi

"Special Juve!". Apre così Tuttosport in edicola lunedì 10 gennaio. Sempre più avvincente la lotta scudetto, si legge sotto. Si parla di Milan e Atalanta, ma anche dell’8a meraviglia dell’Inter dopo la vittoria per 2-1 contro la Lazio. La squadra di Simone Inzaghi è di nuovo in vetta alla classifica in solitaria.