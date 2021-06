La prima pagina del quotidiano sportivo Tuttosport in edicola domani, venerdì 25 giugno, con l'Inter in primo piano

"Raspadori, stretta Inter". Tuttosport parla dei nerazzurri e dell'incontro con l'agente Tinti per il calciatore della Nazionale: "In attesa di definire la cessione di Hakimi al PSG, incontro per l'attaccante del Sassuolo: si tratta".