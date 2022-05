EDICOLA TS – Inter da sorpasso, il Milan tifa Empoli. Chiellini saluta la Juve

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola venerdì 6 maggio: si parla anche dell'Inter di Inzaghi

Grande spazio a Giorgio Chiellini in prima pagina su Tuttosport in edicola venerdì 6 maggio. "Ciao Juve, vado e torno", si legge sul quotidiano. Spazio anche al Monza, che si gioca la promozione in Serie A, ma anche alla Roma che approda in finale di Conference League e in taglio basso all'Inter che affronta l'Empoli per il momentaneo sorpasso sul Milan.