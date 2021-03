La prima pagina di Tuttosport

La prima pagina di Tuttosport di venerdì 19 marzo apre con i piani di mercato della Juventus per rinforzare l'organico. Spazio di spalla anche per la situazione in casa Inter: "Inter stop: focolaio e polemiche. Anche De Vrij e Vecino positivi al Covid, l'ATS impone il rinvio col Sassuolo", si legge.