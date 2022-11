EDICOLA TS – Inter, turnover e KO: ora la Juve e Skriniar

Sconfitta indolore per l’Inter di Simone Inzaghi. Nerazzurri battuti 2-0 dal Bayern Monaco, ma il risultato dell’Allianz non scalfisce la soddisfazione per una qualificazione già ottenuta in precedenza. Ora testa alla Juventus e al rinnovo di Milan Skriniar, più vicino dopo le parole di Marotta.