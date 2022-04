EDICOLA TS / Inter, una squadra in bilico: decisivo il finale di stagione

La prima pagina del quotidiano sportivo Tuttosport, in edicola domani venerdì 8 aprile, con l'Inter in primo piano

"Inter, una squadra in bilico". Si parla di Inter e di mercato in prima pagina su Tuttosport. Il quotidiano tratta i movimenti in uscita a fine stagione della società nerazzurra: "Vidal, Sanchez, Vecino e Kolarov in partenza: per gli altri diventa decisivo il finale di stagione".