EDICOLA TS – Inter, Zhang a Milano: rinnovi e acquisti

Steven Zhang è atterrato a Milano nella giornata di ieri. Il presidente dell’Inter è tornato in Italia per star vicino alla squadra verso la Supercoppa con la Juventus e per sistemare alcuni tasselli, a partire dal rinnovo di contratto dei dirigenti e di Marcelo Brozovic. Di questo e altro si parla nell’edizione di domani di TuttoSport.