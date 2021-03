La prima pagina di Tuttosport

La prima pagina di Tuttosport di domenica 28 marzo apre con l'Italia che giocherà stasera la seconda gara di qualificazione al Mondiale: " Italia mondiale: gli azzurri in Bulgaria dove non hanno mai vinto. In attacco è l'ora di Belotti, dentro anche Chiesa. Mancini: "Oltre ai tre punti, voglio i gol"".