EDICOLA TS – Juve già fuori dalla Champions: chi paga i danni?

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola mercoledì 26 ottobre: spazio agli impegni di Champions League delle italiane. Tuttosport dedica l'apertura all'eliminazione della Juventus dalla Champions League: "Chi paga i danni?". In basso, spazio al Barcellona: "Davanti alla tv per gufare l'Inter", al Milan: "Milan&Leao show: è quasi fatta!" e per il Torino: "Siate folli, ma non pazzi".