La prima pagina di Tuttosport di sabato 8 giugno apre con il mercato della Juventus, con il club bianconero in pressing per arrivare a Teun Koopmeiners. Spazio in taglio basso anche per il futuro dell'ex InterRobin Gosens: "Toro, Vanoli, cinque colpi e un sogno: freccia Gosens! Il tedesco dell'Union costa meno e si sonda la pista del prestito".