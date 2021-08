EDICOLA TS – Locatelli! È ItalJuve. Torino, scintille tra Juric e Vagnati

La prima pagina del quotidiano in edicola mercoledì 18 agosto: si parla soprattutto di Juventus e Torino

La prima pagina di Tuttosport in edicola mercoledì 18 agosto è dedicata soprattutto a Juventus e Torino. Grande spazio per il colpo Manuel Locatelli dei bianconeri: arriva in prestito con obbligo incondizionato di riscatto dal Sassuolo. In casa Torino invece scintille tra il nuovo allenatore Ivan Juric e il direttore sportivo Vagnati per il mercato dei granata.