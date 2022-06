EDICOLA TS – Lukaku inguaia Dybala. Inzaghi rinnova: 2024

Si parla anche di Inter sulla prima pagina del quotidiano sportivo in edicola mercoledì 22 giugno. In particolare del ritorno di Lukaku

Si parla anche di Inter sulla prima pagina di Tuttosport in edicola mercoledì 22 giugno. "Lukaku inguaia Dybala", si legge. Il ritorno del belga è imminente, mentre è in stand-by la situazione per l'argentino. Menzione anche per il rinnovo di Inzaghi fino al 2024. Spazio anche al mercato di Juve e Torino in prima pagina.