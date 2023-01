EDICOLA TS – Lukaku: mi taglio l’ingaggio per restare

La prima pagina di Tuttosport di sabato 28 gennaio apre con il ritorno tra i convocati della Juventus di Paul Pogba e Dusan Vlahovic. Spazio in taglio basso anche per l'Inter: "Lukaku: mi taglio l'ingaggio per restare. Assist del belga per facilitare la trattativa col Chelsea. Calhanoglu, intesa sul rinnovo. Il Psg molla Skriniar, per ora".