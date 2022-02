EDICOLA TS – Marotta, Inter nel futuro. Domani l’incontro con due promessi nerazzurri

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

Spazio alla notizia del rinnovo di contratto dei dirigenti dell'Inter nel box dedicato ai nerazzurri sulla prima pagina di TuttoSport in edicola domani mattina. Marotta, Ausilio e Baccin hanno firmato fino al 2025, come anticipato anche da Fcinter1908.it, ed ora è ufficiale. I nerazzurri intanto si preparano per la gara di campionato con il Sassuolo dei gioielli che tanto piacciono Frattesi e Scamacca.