La prima pagina di Tuttosport di venerdì 27 novembre apre con la scomparsa di Diego Armando Maradona, ricordato in modo commovente sia a Napoli che in Argentina: “Napoli: Stadio Maradona. Buenos Aires: ciao, Diego”. Spazio anche per l’Europa League in taglio basso: “L’EuroNapoli va. Milan 1-1, Roma sì!”.