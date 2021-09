EDICOLA TS – Mai una Joya. Napoli, 6 grande! Sarri vince il festival del gol

La prima pagina del quotidiano in edicola lunedì 27 settembre: si parla soprattutto dei risultati della domenica

Tuttosport apre in prima pagina con la Juventus. "Mai una Joya", il titolo per commentare il secondo successo consecutivo per la squadra di Allegri, che però perde Dybala e Morata per infortunio. In taglio centrale spazio al Napoli: "Napoli, 6 grande". Ma anche alla Lazio: "Sarri vince il festival del gol", mentre in spalla si parla del Torino: "Toro: Sanabria pensaci tu".