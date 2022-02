EDICOLA TS – Napoli-Inter finisce 1-1: è un pari per il Milan

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola domenica 13 febbraio: si parla di Napoli-Inter

Tuttosport in edicola domenica 13 febbraio si concentra su tre match: Napoli-Inter 1-1 che “è un pari per il Milan”; Atalanta Juve che “è una notte Champions”; e il “disastro Toro”, con il “Gallo scippato”. Spazio dunque ai risultati del sabato, con vista sul big match in programma domenica sera.