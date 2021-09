La prima pagina di Tuttosport

La prima pagina di Tuttosport di domenica 12 settembre apre con la sconfitta della Juventus sul campo del Napoli. Spazio per le altre gare in taglio alto: "Prove di volo. L'Inter a Genova contro la Samp, la Roma contro il Sassuolo, Milan e Lazio nello scontro diretto cercano lo scatto per affiancare il Napoli in vetta: una domenica pazzesca!".