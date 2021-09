EDICOLA TS / Raspadori, l’Inter fa sul serio: Marotta a lavoro per bloccarlo

La prima pagina di Tuttosport, in edicola domani 11 settembre, con in primo piano l'Inter alla vigilia della sfida con la Sampdoria

In attesa della sfida contro la Sampdoria, in programma a Marassi domenica alle 12:30, l'Inter lavoro sottotraccia sul mercato. "Raspadori, l'Inter fa sul serio" scrive in prima pagina Tuttosport.