EDICOLA TS – Lautaro-Inter 2026, Zhang rilancia: rinnovano anche Marotta e Ausilio

La prima pagina del quotidiano sportivo in edicola venerdì 29 ottobre: si parla anche dell'Inter e in particolare del rinnovo di Lautaro

"Tre bomber incendiano già il mercato 2022", si legge sulla prima pagina di Tuttosport in edicola venerdì 29 ottobre. Sono Dusan Vlahovic, accostato alla Juve per gennaio, Lautaro Martinez, fresco di rinnovo con l'Inter, e Andrea Belotti, che ha stretto un patto con Juric. Spazio poi al Napoli capolista e in taglio basso a Sinner.