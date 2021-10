EDICOLA TS – Inter, -245,6! Rosso record nella storia del calcio italiano

La prima pagina del quotidiano in edicola venerdì 1 ottobre: si parla anche dell'Inter e in particolare del bilancio dei nerazzurri

"Juric ferma i tram". E ancora: "Max riconquista i tifosi". Apre così Tuttosport in edicola venerdì 1 ottobre verso il derby di sabato tra Torino e Juventus. Si parla anche dell'Inter in taglio basso e in particolare del rosso a bilancio di 245,6 milioni di euro, il passivo peggiore nella storia del calcio italiano.