EDICOLA TS – Ungheria-Italia: provaci ancora Jack!

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola lunedì 26 settembre: si parla soprattutto degli impegni delle nazionali in Nations League. Tuttosport dedica in particolare la prima a Dusan Vlahovic: "Studia da Batistuta", è il consiglio di Massimo Mauro, intervistato dal quotidiano. Spazio anche all'Italia che proverà a conquistare il primo posto nel girone.