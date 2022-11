EDICOLA TS – Juve-Zaniolo, non è finita! Brutta Argentina, la salva Messi

Tuttosport apre parlando di calciomercato: "Juve-Zaniolo, non è finita!". In taglio alto spazio al calciomercato del Torino e a Praet: "Toro, rinuncio a un milione". In colonna a destra spazio ai Mondiali: "Brutta Argentina, la salva Messi", "Szczesny eroico su rigore e un gol commuove Lewa", "Gakpo vale già 50 milioni. Per lo United è il dopo CR7", "Golden Spagna: Gavi-Pedri per affondare la Germania".