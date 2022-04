EDICOLA TS – Zhang-Mourinho, imbarazzi Inter. Frattesi: “La mia famiglia Juve”

La prima pagina di Tuttosport

La prima pagina di Tuttosport di sabato 23 aprile apre con un'intervista a Davide Frattesi, obiettivo di mercato di Inter e Juventus: "La mia famiglia Juve. Mio nonno era un bianconero sfegatato, mia nonna adora Marchisio: che storia quando lui mi ha donato la sua maglia per lei. Certe voci sul futuro sono belle, ma io penso solo alla sfida di lunedì". Spazio in taglio basso per Inter-Roma delle 18: "Zhang-Mourinho, imbarazzi Inter. Il patron disorientato dalle polemiche arbitrali, il tecnico teso per la sfida alla sua ex squadra".