Coppa Italia – Gol di Ekuban, il Genoa elimina la Salernitana

Prima gioia da allenatore del Genoa per Shevchenko: il gol di Ekuban al 77' permette al Grifone di battere 1-0 la Salernitana e di volare agli ottavi di finale di Coppa Italia. Quarta sconfitta di fila, invece, per i campani che venerdì saranno di nuovo in campo nell'anticipo della 18° giornata di campionato contro l'Inter.