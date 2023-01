Ekwe: “Onana? Spero lui e il Camerun facciano pace perché ne abbiamo bisogno”

"Il Camerun ai Mondiali ha fatto vedere delle buone cose. Dopo essere inciampati nella prima partita con la Svizzera, siamo riusciti a tornare in gioco per provare a superare la fase a gironi ma purtroppo ormai era troppo tardi. Onana? Non ero in Qatar e non posso quindi sapere come sono andate le cose dall'interno, ma penso che in tutte le famiglie a volte ci siano dei problemi. Poi però torna la pace ed è quello che mi auguro anche per Onana col Camerun. André è il nostro miglior portiere e questo Paese ha bisogno di lui".